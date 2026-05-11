Хачанов — об эмоциях на корте: меня очень классно поддерживают. Это правда помогает

15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов после выхода в четвёртый круг «Мастерса» в Риме (Италия) высказался о контроле эмоций на корте.

— Эмоции ты держал в себе, держал. И в момент, когда ты дожал его и сделал брейк во втором сете, ты это всё выплеснул, закричал. Прямо действительно ты почувствовал, что в этот момент прорвало?

— Это да. Это ощущения инстинктивные какие-то. Когда-то ты больше сфокусирован, а когда-то ты чувствуешь, что тебе надо выплеснуть эмоции. Мы уже про это говорили, что ты проживаешь какую-то маленькую жизнь — через каждый матч, через эти моменты. Поэтому ты в моменте чувствуешь, что тебе больше нужно — быть более спокойным или, наоборот, как-то зарядиться энергией. Отмечу, что с первого матча меня здесь очень классно поддерживают. Мне это правда помогает. Я не раз говорил, что я люблю, когда трибуны полные, я люблю, когда есть атмосфера на корте. Они придают мне энергию и, наверное, дополнительную мотивацию, — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.