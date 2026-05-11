«Это бывает очень редко, и это удивляет». Хачанов — о раннем поражении Джоковича в Риме

15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о раннем поражении 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича, а также о предстоящем матче с хорватом Дино Прижмичем на «Мастерсе» в Риме (Италия).

— Как раз перед турниром мы говорили, что теоретически в четвёртом круге может быть матч с Новаком Джоковичем. Но ты сейчас тут, а вместо него оказался Прижмич. Удивился ли ты этой ситуации? Как тебе сам этот теннисист?
— Не совсем удивился. Но, опять же, когда Новак проигрывает на достаточно ранних стадиях — это бывает очень редко и это удивляет. Но, опять же, у Новака, мне кажется, как он говорил, есть какие-то проблемы. Может быть, физические сейчас уже потихоньку начинаются. Он поэтому и не играл до этого. То есть он начал грунтовый сезон только сейчас — с Рима. Хотя обычно, я помню, когда-то он играл в Монако — это были первые его турниры. Ему всегда тоже было непросто начинать именно на грунте — точнее, не было такого, что он прямо всегда выигрывал или хорошо играл в Монако — эти первые турниры на грунте. Так что ему надо было войти в игру. А Прижмич — такой игрок, который не дал ему войти, так скажем. То есть он цеплялся, он реализовывал возможности, которые у него появились. И, в принципе, взял их. То есть это, с одной стороны, и удивило на этом турнире, а с другой стороны, в данных реалиях — не так и сильно, — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

«Меня здесь классно поддерживают. Это очень помогает». Хачанов — на «Мастерсе» в Риме
