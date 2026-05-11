«Почувствовали, что лучше в это время тренироваться». Хачанов — о паре с Рублёвым в Риме

15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, почему они с Андреем Рублёвым не сыграют в паре на «Мастерсе» в Риме (Италия).

— Объясни, пожалуйста, этот детектив по поводу парного разряда. Сначала вы с Андреем Рублёвым говорили, что в нём играть не собирались. Потом публикуют сетку — и вы там есть. Я вчера Андрея спрашиваю, он отвечает, что вообще не в курсе, как так получилось, и что пообщается с Кареном. И в итоге вы снялись.

— Да, если честно, мы не планировали играть в паре в Мадриде и в Риме. Видимо, я изначально не заявился в Мадриде, а заявился здесь. И я увидел это, что мы в сетке, — а мы здесь не планировали играть. И плюс, конечно же, всё зависит от одиночных матчей. То есть и Андрей тоже хотел больше уже фокусироваться на одиночке, потому что пара начинается здесь со второй недели — с сегодняшнего или завтрашнего дня. Я тоже как бы смотрю, какие у меня матчи — тяжёлые или не тяжёлые. Иногда, знаете, пара может быть тебе в плюс, а иногда, наверное, и не совсем. То есть мы как-то на этой неделе почувствовали, что лучше в это время тренироваться, спокойно этот день отдать на отдых, вместо того чтобы сидеть и ждать потенциально, не знаю, какого-то ещё третьего или четвёртого матча. В итоге решили здесь в паре не играть, — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.