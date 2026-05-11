Главная Теннис Новости

«Это же просто вопрос справедливости». Хачанов — о возможном бойкоте ТБШ из-за призовых

Комментарии

15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался об идее бойкота турниров «Большого шлема» из‑за размера призовых.

— Хотел спросить про ситуацию с распределением призовых на «Ролан Гаррос». Ты в ней как-то участвуешь? Реален ли вообще бойкот — что с турнира снимутся все ведущие игроки?
— Если честно, я лично в этих разговорах не участвую, но я про эти разговоры, конечно же, слышал. И если возникнет такая ситуация, то я, конечно, за. Но не потому, что я как все, а просто это всё правда — то, что уже не раз обсуждалось. То есть теннисисты не жалуются на призовые. Конечно же, у нас, будем объективны, призовые очень сильно увеличиваются и увеличились с момента, когда играло бывшее поколение. Но, опять же, мы же сравниваем себя как спорт. Это один из ведущих в мире видов спорта по просмотрам, да по всему. Тогда почему турниры на фоне растущих доходов из раза в раз делают выплаты нам гораздо меньше? То есть это же просто вопрос справедливости, наверное. То есть это же теннисисты своей игрой для них зарабатывают эти доходы. Да, мы отдаём себе отчёт, что сами по себе призовые хорошие, но почему они нечестно распределены? Не так, как в других видах спорта? Так что основной вопрос в этом. Вот и всё, — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Напомним, ряд ведущих игроков выразили недовольство суммой вознаграждений на предстоящем «Ролан Гаррос» и заявили о готовности отказаться от участия в соревнованиях.

