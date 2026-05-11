«Я начала играть очень хорошо». Пегула — о разгромной победе над Масаровой в Риме

Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала разгромную победу над представительницей Швейцарии Ребекой Масаровой в третьем круге турнира WTA-1000 в Риме. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:0. Ранее во втором круге соревнований американка оказалась сильнее Зейнеп Сёнмез из Турции — 6:4, 6:0.

«Выигрывала ли я когда-нибудь три сета подряд со счетом 6:0? Думаю, вы знаете ответ. Понятия не имею. Даже не помню, когда в последний раз обыгрывала кого-то с двумя «баранками».

Я начала играть очень хорошо, и то, как быстро сделала брейк на её подаче, было важно, потому что у неё довольно мощная подача. Это определённо сбило её с толку с самого начала. Кроме того, мне удалось отыграть два гейма, когда проигрывала 40-0, и, думаю, это действительно изменило ход матча, потому что я не позволила ей вернуться в игру.

Мне кажется, я очень быстро реализовывала свою стратегию, сразу же нейтрализовала её подачу, а затем просто уверенно играла с задней линии», — сказала Пегула на пресс-конференции.