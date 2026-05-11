«Я начала играть очень хорошо». Пегула — о разгромной победе над Масаровой в Риме

Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала разгромную победу над представительницей Швейцарии Ребекой Масаровой в третьем круге турнира WTA-1000 в Риме. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:0. Ранее во втором круге соревнований американка оказалась сильнее Зейнеп Сёнмез из Турции — 6:4, 6:0.
|1
|2
|3
|
|6
|
|0
«Выигрывала ли я когда-нибудь три сета подряд со счетом 6:0? Думаю, вы знаете ответ. Понятия не имею. Даже не помню, когда в последний раз обыгрывала кого-то с двумя «баранками».
Я начала играть очень хорошо, и то, как быстро сделала брейк на её подаче, было важно, потому что у неё довольно мощная подача. Это определённо сбило её с толку с самого начала. Кроме того, мне удалось отыграть два гейма, когда проигрывала 40-0, и, думаю, это действительно изменило ход матча, потому что я не позволила ей вернуться в игру.
Мне кажется, я очень быстро реализовывала свою стратегию, сразу же нейтрализовала её подачу, а затем просто уверенно играла с задней линии», — сказала Пегула на пресс-конференции.
- 11 мая 2026
-
11:22
-
11:06
-
10:41
-
10:33
-
10:27
-
10:21
-
10:05
-
09:39
-
09:32
-
09:30
-
00:47
-
00:32
-
00:03
- 10 мая 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:45
-
23:39
-
23:36
-
23:32
-
23:23
-
23:11
-
22:54
-
22:49
-
22:43
-
22:36
-
22:23
-
21:29
-
21:18
-
21:09
-
20:57
-
20:52
-
20:41
-
19:59
-
19:50
-
18:46