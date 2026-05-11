Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Я начала играть очень хорошо». Пегула — о разгромной победе над Масаровой в Риме

«Я начала играть очень хорошо». Пегула — о разгромной победе над Масаровой в Риме
Комментарии

Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала разгромную победу над представительницей Швейцарии Ребекой Масаровой в третьем круге турнира WTA-1000 в Риме. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:0. Ранее во втором круге соревнований американка оказалась сильнее Зейнеп Сёнмез из Турции — 6:4, 6:0.

Рим (ж). 3-й круг
10 мая 2026, воскресенье. 14:10 МСК
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		0
         
Ребека Масарова
Швейцария
Ребека Масарова
Р. Масарова

«Выигрывала ли я когда-нибудь три сета подряд со счетом 6:0? Думаю, вы знаете ответ. Понятия не имею. Даже не помню, когда в последний раз обыгрывала кого-то с двумя «баранками».

Я начала играть очень хорошо, и то, как быстро сделала брейк на её подаче, было важно, потому что у неё довольно мощная подача. Это определённо сбило её с толку с самого начала. Кроме того, мне удалось отыграть два гейма, когда проигрывала 40-0, и, думаю, это действительно изменило ход матча, потому что я не позволила ей вернуться в игру.

Мне кажется, я очень быстро реализовывала свою стратегию, сразу же нейтрализовала её подачу, а затем просто уверенно играла с задней линии», — сказала Пегула на пресс-конференции.

Материалы по теме
«Первые два матча были чисто про выживание». Потапова — об адаптации к условиям в Риме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android