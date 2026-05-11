Джессика Пегула: на грунте нельзя ничего оставлять на волю случая

Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула рассказала о психологии победы в матче с двумя «баранками». В третьем круге соревнований она обыграла Ребеку Масарову со счётом 6:0, 6:0.

«Когда выигрываешь первый сет 6:0, сразу думаешь: «Ни в коем случае не расслабляться», потому что всё может измениться очень быстро. Иногда соперница раскрепощается, идёт в туалет, решает, что хуже уже некуда, и начинает играть лучше. Поэтому такие ситуации не случаются так часто.

Я постоянно думала: «Выиграй ещё один гейм, потом ещё один и не давай ей ни шанса». На грунте никогда нельзя ничего оставлять на волю случая — вдруг пара неудачных отскоков, двойная ошибка, соперница входит в ритм, и брейк возвращается мгновенно. Здесь, в Риме, я видела кучу таких матчей. В какой-то момент она улыбнулась мне у сетки и сказала: «Это было жестоко». Мне стало смешно, когда я это осознала. Но если спросить любого игрока из тура, все примут такую победу», — сказала Пегула на пресс-конференции.