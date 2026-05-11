«Не хотела бы, чтобы это было разовым успехом». Пегула — о желании выиграть ТБШ

Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула высказалась о токсичной философии в теннисе, согласно которой, если кто-то выиграл турнир «Большого шлема», у него автоматически более успешная карьера, чем у того, кто его не выиграл.

«Думаю, многие судят карьеры исключительно по «Большим шлемам». Для человека, который не слишком следит за теннисом, один выигранный «Шлем» уже значит, что у тебя невероятная карьера. Но более опытные болельщики часто думают наоборот и говорят: «Она выиграла всего один «Шлем» и ничего больше».

Есть и обратная сторона: игроки, которые, возможно, никогда не выигрывали «Шлем», но провели потрясающие карьеры — взяли кучу турниров и были суперстабильными. По-моему, здесь полно серых зон. Конечно, я хочу выиграть «Большой шлем», но также думаю, что не хотела бы, чтобы это было разовым успехом. Не хочу чувствовать, будто у меня просто были две невероятные недели, а потом я исчезла. Хочу, чтобы это стало частью твёрдой и стабильной карьеры.

Бывают игроки, которые выиграли «Шлем», а потом не справлялись с давлением. Особенно если это случается очень рано, в юности, — должно быть действительно сложно», — сказала Пегула на пресс-конференции.