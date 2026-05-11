Элисе Мертенс — Мирра Андреева: текстовая онлайн-трансляция матча 4-го круга в Риме

Сегодня, 11 мая, в Риме (Италия) пройдут матчи четвёртого круга грунтового турнира категории WTA-1000 в одиночном разряде. Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева сыграет с представительницей Бельгии Элисе Мертенс (22-я в рейтинге). Встреча начнётся не ранее 15:05 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Андреевой и Мертенс в Риме.

Теннисистки впервые сыграют друг с другом в одиночном разряде на уровне WTA.

«Тысячник» в Риме проходит с 5 по 16 мая. Действующей победительницей соревнований является итальянская теннисистка Жасмин Паолини, которая в финале турнира прошлого года обыграла американку Кори Гауфф со счётом 6:4, 6:2.