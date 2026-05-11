«Всегда стремишься улучшать мелкие детали». Пегула — об особенностях топовых игроков

Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула рассказала, какими особенностями обладают топовые игроки.

«Я очень много работала над подачей, потому что сейчас это один из ключей женского тенниса. Видишь молодых игроков с мощной подачей — и это даёт им огромное преимущество. Мы живём в эпоху, когда полно отличных подающих. Может, не на уровне Серены, но есть Рыбакина или Соболенко, которые доминируют и выигрывают кучу турниров.

Когда ты топ-игрок и выигрываешь много матчей, опасность в том, чтобы расслабиться и застыть на месте. Поэтому всегда стремишься улучшать мелкие детали. Это очень тонкие вещи, которые обычный фанат может не заметить, но которые ощущаешь на тренировках или в матчах против лучших. Я всегда хочу сохранять настрой «не довольствоваться малым» и искать маленькие улучшения, которые помогут в ключевые моменты», — сказала Пегула на пресс-конференции.

