Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Должен быть предел». Фонсека — о поведении болельщиков в матче с Меджедовичем в Риме

«Должен быть предел». Фонсека — о поведении болельщиков в матче с Меджедовичем в Риме
Комментарии

29-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека прокомментировал поведение бразильских болельщиков в матче с сербом Хамадом Меджедовичем во втором круге «Мастерса» в Риме (Италия).

Рим (м). 2-й круг
09 мая 2026, суббота. 21:10 МСК
Хамад Меджедович
Сербия
Хамад Меджедович
Х. Меджедович
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 7 7
6 		3 6 1
         
Жоао Фонсека
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

«Было слишком много пауз. Я не скажу, что это стало причиной поражения, но болельщики влияют на ход матчей. Они вредят не только моему сопернику, но и мне. Иногда они думают, что это футбол. Мне нравится, что они меня поддерживают, но должен быть предел.

Это возможность продолжать учиться и развиваться. Я должен не опускать голову и усердно работать», — приводит слова Фонсеки ESPN Brasil.

Напомним, Меджежович по ходу матча с Фонсекой пожаловался судье на мешающий гул толпы болельщиков. В итоге Хамад обыграл Жоао со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:1).

Материалы по теме
Фото
Меджедович пожаловался судье на шум толпы во время матча с Фонсекой в Риме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android