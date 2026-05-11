«Должен быть предел». Фонсека — о поведении болельщиков в матче с Меджедовичем в Риме

29-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека прокомментировал поведение бразильских болельщиков в матче с сербом Хамадом Меджедовичем во втором круге «Мастерса» в Риме (Италия).

«Было слишком много пауз. Я не скажу, что это стало причиной поражения, но болельщики влияют на ход матчей. Они вредят не только моему сопернику, но и мне. Иногда они думают, что это футбол. Мне нравится, что они меня поддерживают, но должен быть предел.

Это возможность продолжать учиться и развиваться. Я должен не опускать голову и усердно работать», — приводит слова Фонсеки ESPN Brasil.

Напомним, Меджежович по ходу матча с Фонсекой пожаловался судье на мешающий гул толпы болельщиков. В итоге Хамад обыграл Жоао со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:1).