Андрей Рублёв вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Риме, обыграв Давидович-Фокину
14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Риме (Италия). В третьем круге соревнований он обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину (23-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:4.
Рим (м). 3-й круг
11 мая 2026, понедельник. 12:10 МСК
Андрей Рублёв
Окончен
2 : 0
Алехандро Давидович-Фокина
Встреча продолжалась 1 час 13 минут. В её рамках Рублёв один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Давидович-Фокины ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.
За выход в четвертьфинал соревнований в Риме Рублёв поспорит с победителем матча Брэндон Накашима (США) — Николоз Басилашвили (Грузия).
