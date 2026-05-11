Андрей Рублёв вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Риме, обыграв Давидович-Фокину

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Риме (Италия). В третьем круге соревнований он обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину (23-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 13 минут. В её рамках Рублёв один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Давидович-Фокины ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

За выход в четвертьфинал соревнований в Риме Рублёв поспорит с победителем матча Брэндон Накашима (США) — Николоз Басилашвили (Грузия).