Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хольгер Руне пропустит грунтовый сезон

Хольгер Руне пропустит грунтовый сезон
Комментарии

40-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне сообщил о пропуске грунтового сезона.

«Трудное решение — пропустить грунтовый сезон, но оно было правильным. Не могу дождаться встречи с вами всеми на травяных кортах. Спасибо всем за вашу любовь и поддержку на протяжении всего моего восстановления. Увидимся совсем скоро», — написал Руне в социальных сетях.

Напоминаем, в октябре 2025 года на соревнованиях в Стокгольме (Швеция) Хольгер получил серьёзную травму во время матча с французом Уго Умбером. Дальнейшее обследования показало, что у датчанина разрыв ахиллова сухожилия. С этого времени Руне не участвует в соревнованиях. Также он вынужден сняться с турнира АТР-250 в Гамбурге (Германия), на который был заявлен.

Материалы по теме
«Такого не пожелаешь даже врагу». Руне — о разрыве ахиллова сухожилия
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android