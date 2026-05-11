Пабло Льямас Руис — Даниил Медведев: текстовая онлайн-трансляция 3-го круга турнира в Риме

Сегодня, 11 мая, в Риме (Италия) на грунтовом турнире категории ATP-1000 в одиночном разряде пройдут матчи третьего круга. Чемпион US Open — 2021, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сыграет с представителем Испании Пабло Льямасом Руисом (139-й в рейтинге). Встреча начнётся не ранее 17:30 мск.

Теннисисты впервые сыграют друг с другом.

Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, который не принимает участия в соревнованиях из-за травмы руки. Ранее он также снялся с «Ролан Гаррос» – 2026.