«Довольна своей игрой». Рыбакина — о победе над Эалой в третьем круге «тысячника» в Риме

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу над представительницей Филиппин Александрой Эалой в третьем круге турнира WTA-1000 в Риме (Италия). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.

«Это была первая игра против неё. Зная, что она левша, я понимала, что матч будет сложным, особенно на приёме. Они засыпали корт большим количеством грунта. Он был тяжёлым и довольно медленным, потому что до этого шёл дождь. Я довольна своей игрой. В целом, думаю, это хорошие первые матчи здесь, по сравнению с Мадридом», — приводит слова Рыбакиной Ubitennis.