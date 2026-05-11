Анна Калинская не смогла выйти в 1/4 финала «тысячника» в Риме, уступив Елене Остапенко

24-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В четвёртом круге соревнований она уступила представительнице Латвии Елене Остапенко (36-я в рейтинге) со счётом 1:6, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 9 минут. В её рамках Калинская два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из одного заработанного. На счету Остапенко восемь эйсов, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

Отметим, что по ходу матча Калинская брала медицинский тайм-аут из-за проблем с бедром.

За выход в полуфинал соревнований в Риме Елена Остапенко поспорит с румынской теннисисткой Сораной Кырстей.