Анна Калинская — Елена Остапенко: результат матча 11 мая, счёт 0:2, 4-й круг турнира в Риме

Анна Калинская не смогла выйти в 1/4 финала «тысячника» в Риме, уступив Елене Остапенко
24-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В четвёртом круге соревнований она уступила представительнице Латвии Елене Остапенко (36-я в рейтинге) со счётом 1:6, 2:6.

11 мая 2026, понедельник. 14:05 МСК
Встреча продолжалась 1 час 9 минут. В её рамках Калинская два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из одного заработанного. На счету Остапенко восемь эйсов, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

Отметим, что по ходу матча Калинская брала медицинский тайм-аут из-за проблем с бедром.

За выход в полуфинал соревнований в Риме Елена Остапенко поспорит с румынской теннисисткой Сораной Кырстей.

Новости. Теннис
