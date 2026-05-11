«Мой подход — это вообще без подхода». Рублёв — о ментальном настрое на матчи в Риме

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв после выхода в четвёртый круг «Мастерса» в Риме (Италия) высказался о ментальном настрое на матчи. В третьем круге соревнований он обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину со счётом 6:4, 6:4.
— Когда играешь в таких тяжёлых условиях, как подойти к этому ментально? Как вам удалось решить эти проблемы?
— Не знаю, как я подхожу к этому. В смысле, спрашивайте у игроков, которые стабильны ментально весь сезон, независимо от того, что происходит. А я? Просто пытаюсь найти способ. Сегодня получилось. Мой подход — это вообще без подхода. Просто пусть будет как будет, и всё. Сегодня сработало, посмотрим… Я просто пытаюсь найти способ, и сегодня он удался. Надеюсь, буду продолжать его находить и он всегда будет работать, — сказал Рублёв в интервью на корте.
