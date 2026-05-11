Рыбакина рассказала, что должна исправить в своей игре, чтобы выиграть «Ролан Гаррос»

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, что она должна улучшить в своей игре, чтобы выиграть «Ролан Гаррос» в этом году.

«Я определённо прогрессирую. В прошлом году я также играла на Кубке Билли Джин Кинг в Австралии. У меня не было времени как следует подготовиться к грунтовому сезону. В этом году, однако, мы хорошо подготовились. Хорошо начала на грунте, хотя [в Штутгарте] игра проходила в помещении. Думаю, мне ещё нужно кое-что исправить в своей игре на этом покрытии, потому что оно медленнее и мне нужно больше терпения. Тем не менее я прогрессирую, и, надеюсь, этот турнир придаст мне больше уверенности перед Парижем», — приводит слова Рыбакиной Ubitennis.

