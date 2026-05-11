Анна Калинская и Елена Остапенко не пожали друг другу руки после матча в Риме

Сегодня, 11 мая, в Риме, Италия, проходят матчи четвёртого круга грунтового турнира категории WTA-1000 в одиночном разряде. 24-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в четвертьфинал соревнований. Она проиграла представительнице Латвии Елене Остапенко (36-я в рейтинге) со счётом 1:6, 2:6. После матча теннисистки не стали пожимать друг другу руки.

Рим (ж). 4-й круг
11 мая 2026, понедельник. 14:05 МСК
Анна Калинская
Россия
Окончен
0 : 2
1 2
         
1 		2
6 		6
         
Елена Остапенко
Латвия
Фото: Скриншот из трансляции

По ходу матча Калинская брала медицинский тайм-аут из-за проблем с бедром.

За выход в полуфинал соревнований в Риме Остапенко поспорит с румынской теннисисткой Сораной Кырстей.

«Тысячник» в Риме проходит с 5 по 16 мая. Действующей победительницей соревнований является итальянская теннисистка Жасмин Паолини, которая в финале турнира прошлого года обыграла американку Кори Гауфф со счётом 6:4, 6:2.

Календарь турнира в Риме
Сетка турнира в Риме
