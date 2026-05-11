Андрей Рублёв высказался об условиях в матче третьего круга на турнире в Риме

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался об условиях в матче третьего круга на «Мастерсе» в Риме, Италия. Он обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину (23-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:4.

— Вчера ты тренировался, когда было сыро, пасмурно. Какие условия для тебя комфортнее — как сегодня во время матча — солнце и ветрено, или вчерашние?

— Ну, конечно, как вчера. Вчера было холодно и пасмурно. Конечно, в любом случае не все мячи попадаешь, но тебе ничего не мешает. Сразу нет этих отмазок — ни солнца, ни ветра, ни жары. То есть погода прямо идеальная, прохладная, как раз для игры. Плюс когда пасмурно, солнце не мешает. А из-за того, что прохладно, медленнее всё летит в разы, есть намного больше времени. И, конечно, когда ветер, солнце, порой и не понимаешь, что происходит, — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.