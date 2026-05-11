«У него есть часть, которая любит риск». Кэхилл — о том, что Синнера называют роботом

Даррен Кэхилл, тренер четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира Янника Синнера, высказался о том, что его подопечного на корте называют роботом.

«Нет, совсем нет. У него есть часть, которая любит риск и не проявляется так заметно на корте, потому что во время матча работает внутренний компьютер, который постоянно считает, есть определённая уверенность в его игре. Он просчитывает вероятность выиграть розыгрыш, выбирая удар с меньшим риском — это и есть характеристика победителя. В жизни, напротив — всё немного иначе. Ему нравятся автогонки, скорость. Он любит адреналин. Но две стороны личности сливаются в одном игроке, невероятно профессиональном — тренировки, питание, отдых, Янник каждый раз выходит на корт с целью расти и улучшаться. Поэтому он чемпион», — приводит слова Кэхилла La Gazzetta dello Sport.

