Даррен Кэхилл рассказал, продолжит ли он работать с Янником Синнером в 2027 году

Даррен Кэхилл, тренер четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира Янника Синнера, рассказал, продолжит ли он работать с итальянцем в будущем. В 2025 году Кэхилл объявил о намерении завершить сотрудничество с Синнером, но в начале года решил продолжить работу.

«Посмотрим… Я и не думал, что буду тренировать Янника в 2026 году, всё же вот я здесь. На данный момент никаких ставок нет. Моя цель — сделать всё возможное для Синнера и команды в этом году. Мы поговорим в конце сезона, как и в прошлом году, спокойно примем решение. Что могу сказать наверняка, так это то, что Синнер станет моим последним подопечным», — приводит слова Кэхилла La Gazzetta dello Sport.