Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даррен Кэхилл рассказал, продолжит ли он работать с Янником Синнером в 2027 году

Даррен Кэхилл рассказал, продолжит ли он работать с Янником Синнером в 2027 году
Комментарии

Даррен Кэхилл, тренер четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира Янника Синнера, рассказал, продолжит ли он работать с итальянцем в будущем. В 2025 году Кэхилл объявил о намерении завершить сотрудничество с Синнером, но в начале года решил продолжить работу.

«Посмотрим… Я и не думал, что буду тренировать Янника в 2026 году, всё же вот я здесь. На данный момент никаких ставок нет. Моя цель — сделать всё возможное для Синнера и команды в этом году. Мы поговорим в конце сезона, как и в прошлом году, спокойно примем решение. Что могу сказать наверняка, так это то, что Синнер станет моим последним подопечным», — приводит слова Кэхилла La Gazzetta dello Sport.

Материалы по теме
«У него есть часть, которая любит риск». Кэхилл — о том, что Синнера называют роботом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android