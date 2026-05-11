Элисе Мертенс — Мирра Андреева: результат матча 11 мая, счёт 0:2, 4-й круг турнира в Риме

Мирра Андреева вышла в четвертьфинал «тысячника» в Риме, где сыграет с Кори Гауфф
Комментарии

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Риме, Италия. В четвёртом круге она обыграла представительницу Бельгии Элисе Мертенс (22-я в рейтинге) со счётом 6:3, 6:3.

Рим (ж). 4-й круг
11 мая 2026, понедельник. 15:45 МСК
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Встреча продолжалась 1 час 17 минут. В её рамках Андреева четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Мертенс четыре эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

В четвертьфинале соревнований в Риме Андреева сыграет с четвёртой ракеткой мира американской теннисисткой Кори Гауфф.

