Остапенко выругалась и назвала Калинскую симулянткой на турнире в Риме
Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017, бывшая пятая ракетка мира (ныне 36-я) латвийская теннисистка Елена Остапенко нелицеприятно охарактеризовала поведение 24-й ракетки мира россиянки Анны Калинской по ходу их матча в 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).
«Симулянтка ****** *****!» — крикнула Остапенко по ходу поединка.
Остапенко выиграла поединок с Калинской со счётом 6:1, 6:2. После матча теннисистки не стали жать друг другу руки.
Рим (ж). 4-й круг
11 мая 2026, понедельник. 14:05 МСК
Анна Калинская
Окончен
0 : 2
Елена Остапенко
За выход в полуфинал соревнований категории WTA-1000 в Риме Остапенко поспорит с 27-й ракеткой мира румынской теннисисткой Сораной Кырстей (26).
