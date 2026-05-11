Остапенко выругалась и назвала Калинскую симулянткой на турнире в Риме

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017, бывшая пятая ракетка мира (ныне 36-я) латвийская теннисистка Елена Остапенко нелицеприятно охарактеризовала поведение 24-й ракетки мира россиянки Анны Калинской по ходу их матча в 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

«Симулянтка ****** *****!» — крикнула Остапенко по ходу поединка.

Остапенко выиграла поединок с Калинской со счётом 6:1, 6:2. После матча теннисистки не стали жать друг другу руки.

За выход в полуфинал соревнований категории WTA-1000 в Риме Остапенко поспорит с 27-й ракеткой мира румынской теннисисткой Сораной Кырстей (26).