Зверев — об игре против лучших теннисистов: тренировки проводятся специально для них

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, что проводит тренировки под лучших игроков.

«Нужно совершенствоваться каждый день. Конечно, особое внимание уделяется лучшим игрокам. Есть определённые тренировки, которые проводятся специально для них. Да, возможно, сейчас у меня не всё получается (улыбается). Но всегда есть тренировки, на которых мы готовимся к противостоянию с лучшими.

Конечно, в целом мы всегда стараемся совершенствоваться, стараемся прогрессировать при любой представившейся возможности. Я на этом пути уже давно. У меня всегда ощущение, что я совершенствуюсь, и я думаю, что могу становиться лучше с каждым годом. Я считаю, что если этого не делать, то в каком‑то смысле откатываешься назад», — приводит слова Зверева We love tennis.

