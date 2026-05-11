Мирра Андреева повторила достижение Елены Докич на турнире WTA-1000 в Риме
Поделиться
Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, седьмая ракетка мира 19-летняя российская теннисистка Мирра Андреева второй раз подряд вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме, Италия.
Сегодня, 11 мая, Мирра Андреева (8) в 1/8 финала Рима обыграла представительницу Бельгии Элисе Мертенс (22-я в рейтинге) со счётом 6:3, 6:3.
Рим (ж). 4-й круг
11 мая 2026, понедельник. 15:45 МСК
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Мирра Андреева
М. Андреева
Андреева тем самым стала самой молодой наряду с Еленой Докич теннисисткой, которой удалось дважды подряд выйти в 1/4 финала Рима, сообщает Opta Ace. Докич в том же возрасте, что и Мирра (18-19 лет), добилась этого в 2000 и 2001 годах.
В четвертьфинале текущих соревнований в Риме Мирра Андреева сыграет с четвёртой ракеткой мира американской теннисисткой Кори Гауфф.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 мая 2026
-
17:59
-
17:47
-
17:17
-
17:04
-
16:54
-
16:46
-
16:38
-
16:18
-
15:49
-
15:37
-
15:21
-
14:55
-
14:34
-
14:30
-
13:57
-
13:41
-
13:27
-
12:05
-
11:57
-
11:22
-
11:06
-
10:41
-
10:33
-
10:27
-
10:21
-
10:05
-
09:39
-
09:32
-
09:30
-
00:47
-
00:32
-
00:03
- 10 мая 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:45