Мирра Андреева повторила достижение Елены Докич на турнире WTA-1000 в Риме

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, седьмая ракетка мира 19-летняя российская теннисистка Мирра Андреева второй раз подряд вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме, Италия.

Сегодня, 11 мая, Мирра Андреева (8) в 1/8 финала Рима обыграла представительницу Бельгии Элисе Мертенс (22-я в рейтинге) со счётом 6:3, 6:3.

Андреева тем самым стала самой молодой наряду с Еленой Докич теннисисткой, которой удалось дважды подряд выйти в 1/4 финала Рима, сообщает Opta Ace. Докич в том же возрасте, что и Мирра (18-19 лет), добилась этого в 2000 и 2001 годах.

В четвертьфинале текущих соревнований в Риме Мирра Андреева сыграет с четвёртой ракеткой мира американской теннисисткой Кори Гауфф.