Гауфф – самая молодая теннисистка после Швёнтек с тремя четвертьфиналами подряд в Риме
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американка Кори Гауфф стала самой молодой теннисисткой, достигшей трёх четвертьфиналов подряд (2024, 2025, 2026) на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия) со времён польки Иги Швёнтек (2021, 2022, 2023), сообщает Opta Ace. Гауфф сейчас 22 года. Швёнтек на момент достижения почти исполнилось 22.
Гауфф (3) вышла в четвертьфинал Рима-2026, в 1/8 финала со счётом 5:7, 7:5, 6:2 обыграв 17-ю ракетку мира из США Иву Йович (16).
К. Гауфф
Также важно отметить, что Гауфф – самая молодая американка с тремя четвертьфиналами подряд в Риме со времён Мэри-Джо Фернандес (1991, 1992, 1993).
