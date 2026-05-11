Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Элина Свитолина — Никола Бартунькова, результат матча 11 мая 2026, счёт 2:0, 1/8 финала; WTA 1000 Рим

Свитолина вышла в четвертьфинал «тысячника» в Риме, обыграв Бартунькову
Комментарии

10-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Риме после победы над соперницей из Чехии Николой Бартуньковой, занимающей в мировом рейтинге 20-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 18 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:3.

Рим (ж). 4-й круг
11 мая 2026, понедельник. 16:40 МСК
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Никола Бартунькова
Чехия
Никола Бартунькова
Н. Бартунькова

По ходу матча Свитолина сделала два эйса, допустила две двойные ошибки и смогла реализовать 7 брейк-пойнтов из 11. Бартунькова ни разу не подала навылет, сделала восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных.

В следующем круге Свитолина сразится с победительницей матча между Каролиной Плишковой и Еленой Рыбакиной.

Сетка «тысячника» в Риме
Материалы по теме
Свитолина уверенно обыграла Баптист и вышла в 1/8 финала «тысячника» в Риме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android