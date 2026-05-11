Свитолина вышла в четвертьфинал «тысячника» в Риме, обыграв Бартунькову
10-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Риме после победы над соперницей из Чехии Николой Бартуньковой, занимающей в мировом рейтинге 20-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 18 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:3.
Рим (ж). 4-й круг
11 мая 2026, понедельник. 16:40 МСК
Элина Свитолина
Окончен
2 : 0
Никола Бартунькова
По ходу матча Свитолина сделала два эйса, допустила две двойные ошибки и смогла реализовать 7 брейк-пойнтов из 11. Бартунькова ни разу не подала навылет, сделала восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных.
В следующем круге Свитолина сразится с победительницей матча между Каролиной Плишковой и Еленой Рыбакиной.
- 11 мая 2026
