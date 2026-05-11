Синнер с «баранкой» разгромил Попырина и вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Риме

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер уверенно вышел в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

В матче третьего круга Синнер (1) со счётом 6:2, 6:0 разгромил 60-ю ракетку мира из Австралии Алексея Попырина.

Встреча Синнера с Попыриным продлилась 1 час и 7 минут. В её рамках Янник пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Попырина ни одного эйса, три двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.

Следующим соперником Синнера в Риме станет 155-я ракетка мира из Италии Андреа Пеллегрино (Q).