Синнер выиграл 30-й матч подряд на «Мастерсах». Осталась одна победа до рекорда Джоковича

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер выиграл 30-й матч подряд на турнирах серии «Мастерс». Это вторая в истории подобная серия.

Сегодня, 11 мая, Синнер (1) уверенно вышел в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). В матче третьего круга Синнер (1) со счётом 6:2, 6:0 разгромил 60-ю ракетку мира из Австралии Алексея Попырина.

Рим (м). 3-й круг
11 мая 2026, понедельник. 17:00 МСК
Янник Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		0
         
Алексей Попырин
Самые длинные серии побед на «Мастерсах»:

Новак Джокович – 31.
Джокович, Янник Синнер – 30.
Роджер Федерер – 29.
Рафаэль Надаль – 23.
Пит Сампрас – 19.

Следующим соперником Синнера в Риме станет 155-я ракетка мира из Италии Андреа Пеллегрино (Q).

