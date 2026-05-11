Мирра Андреева прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Риме

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, седьмая ракетка мира 19-летняя российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала выход в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме, Италия.

Сегодня, 11 мая, Мирра Андреева (8) в 1/8 финала Рима обыграла представительницу Бельгии Элисе Мертенс (22-я в рейтинге) со счётом 6:3, 6:3.

Рим (ж). 4-й круг
11 мая 2026, понедельник. 15:45 МСК
– Мирра, какие сложности были в матче? Как с ними боролась и преодолела?
– Да, сегодня был такой непростой матч. Я против неё играла только в паре, а в одиночке — ещё ни разу, поэтому в целом представляла, что она может делать на корте. Но при этом знала, что одиночка очень сильно отличается от пары. Она непростой игрок, очень часто меняет ритм, так рвано немного играет, поэтому я старалась концентрироваться на своей игре и пытаться играть агрессивно. Но в то же время не всё подряд бить, а выбирать правильные решения на корте, — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

В четвертьфинале соревнований в Риме Мирра Андреева сыграет с четвёртой ракеткой мира американской теннисисткой Кори Гауфф.

Live
