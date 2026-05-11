Главная Теннис Новости

Янник Синнер прокомментировал разгромную победу над Попыриным на турнире в Риме

Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал выход в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

В матче третьего круга Синнер (1) со счётом 6:2, 6:0 разгромил 60-ю ракетку мира из Австралии Алексея Попырина.

Рим (м). 3-й круг
11 мая 2026, понедельник. 17:00 МСК
Янник Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		0
         
– Мне кажется, сегодня ветер дул в одном направлении. Не нужно было сильно менять свою игру. В то же время, когда играешь по ветру, стараешься немного больше двигать мяч. А когда играешь против ветра, я обычно стараюсь играть более плоско. Но в целом, я показал очень хорошую игру. Условия были очень непростыми. Он очень сильно подаёт. Его процент попадания первой подачи был не очень высоким, это мне немного помогло. Я очень хорошо принимал вторую подачу, очень рад пройти в следующий раунд.

– Когда у вас был брейк-пойнт, вы сыграли сёрв-энд-воллей, это было запланировано или спонтанное решение?
– Я почувствовал, что это было правильное решение. Дул небольшой ветер. Когда играешь по ветру, очень сложно перемещать мяч. Поэтому я решил подать и выйти к сетке. Это был просто инстинктивный ход, — сказал Синнер в интервью на корте.

Сетка «Мастерса» в Риме
Календарь «Мастерса» в Риме
