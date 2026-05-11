Янник Синнер прокомментировал разгромную победу над Попыриным на турнире в Риме

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал выход в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).
В матче третьего круга Синнер (1) со счётом 6:2, 6:0 разгромил 60-ю ракетку мира из Австралии Алексея Попырина.
|1
|2
|3
|
|6
|
|0
– Мне кажется, сегодня ветер дул в одном направлении. Не нужно было сильно менять свою игру. В то же время, когда играешь по ветру, стараешься немного больше двигать мяч. А когда играешь против ветра, я обычно стараюсь играть более плоско. Но в целом, я показал очень хорошую игру. Условия были очень непростыми. Он очень сильно подаёт. Его процент попадания первой подачи был не очень высоким, это мне немного помогло. Я очень хорошо принимал вторую подачу, очень рад пройти в следующий раунд.
– Когда у вас был брейк-пойнт, вы сыграли сёрв-энд-воллей, это было запланировано или спонтанное решение?
– Я почувствовал, что это было правильное решение. Дул небольшой ветер. Когда играешь по ветру, очень сложно перемещать мяч. Поэтому я решил подать и выйти к сетке. Это был просто инстинктивный ход, — сказал Синнер в интервью на корте.
- 11 мая 2026
-
19:01
-
19:00
-
18:59
-
18:52
-
18:43
-
18:38
-
18:24
-
18:09
-
17:59
-
17:47
-
17:17
-
17:04
-
16:54
-
16:46
-
16:38
-
16:18
-
15:49
-
15:37
-
15:21
-
14:55
-
14:34
-
14:30
-
13:57
-
13:41
-
13:27
-
12:05
-
11:57
-
11:22
-
11:06
-
10:41
-
10:33
-
10:27
-
10:21
-
10:05
-
09:39