Тренер Синнера: у него есть особый талант, которому мы не можем научить

Тренер четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира Янника Синнера Даррен Кэхилл рассказал, о таланте теннисиста.

«У него есть особый талант, которому мы, тренеры, не можем научить. Это внутренняя мотивация, которая побуждает его извлекать уроки из любой ситуации. Янник учится не только на своих поражениях, но и многому — на своих победах, поскольку крайне важно извлекать уроки из каждого теннисного матча. Выиграет он или проиграет, он подходит ко всему с одной и той же позиции: «Как я могу сегодня стать лучше?». В этом — его сила», — приводит слова Кэххила Punto de break.