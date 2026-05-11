Янник Синнер установил уникальный рекорд на «Мастерсах»

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер установил уникальное достижение на турнирах серии «Мастерс».

Сегодня, 11 мая, Синнер (1) уверенно вышел в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). В матче третьего круга Синнер (1) со счётом 6:2, 6:0 разгромил 60-ю ракетку мира из Австралии Алексея Попырина.

Рим (м). 3-й круг
11 мая 2026, понедельник. 17:00 МСК
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		0
         
Для Синнера победа над Попыриным стала 25-й на «Мастерсах» в текущем календарном году при нуле поражений. С момента введения формата ATP-1000 в 1990 году Синнер — первый в истории игрок, которому удалось начать календарный год с 25 побед и нуля поражений на первых пяти «Мастерсах», сообщает Opta Ace.

Следующим соперником Синнера в Риме станет 155-я ракетка мира из Италии Андреа Пеллегрино (Q).

