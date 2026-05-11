Тренер Синнера — о его качествах: он чрезвычайно любопытный

Тренер четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира Янника Синнера, Даррен Кэхилл рассказал о личных качествах теннисиста.

«Он чрезвычайно любопытный. Когда оказывается в компании людей, все хотят что‑то узнать о нём, но в итоге Янник находит способ перевернуть ситуацию и засыпает их вопросами — будь то вопросы о спорте или о жизни, о том, как справляться с давлением, о девушках или о чём‑либо ещё. Синнер хочет учиться у людей, которые пережили опыт, с которым, вероятно, ему предстоит столкнуться в будущем. Он хочет быть заранее готовым», — приводит слова Кэхилла Punto de break.

