Синнер превзошёл Джоковича по проценту побед на грунтовых «Мастерсах»
Поделиться
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поднялся на четвёртое место по проценту побед на грунтовых турнирах серии «Мастерс» с момента введения формата в 1990 году.
Сегодня, 11 мая, Синнер (1) уверенно вышел в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). В матче третьего круга Синнер (1) со счётом 6:2, 6:0 разгромил 60-ю ракетку мира из Австралии Алексея Попырина. Благодаря данному матчу процент побед Синнера на грунтовых «Мастерсах» стал 78,2% (43-12), сообщает Opta Ace.
Рим (м). 3-й круг
11 мая 2026, понедельник. 17:00 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|0
Алексей Попырин
А. Попырин
Лидеры по проценту побед на грунтовых «Мастерсах» с 1990 года (при минимуме 20 сыгранных матчей):
- Рафаэль Надаль (Испания) – 88,1%.
- Карлос Алькарас (Испания) – 86,1%.
- Гильермо Кория (Аргентина) – 79%.
- Янник Синнер (Италия) – 78,2%.
- Новак Джокович (Сербия) – 77,8%.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 мая 2026
-
20:17
-
20:07
-
20:01
-
20:00
-
19:24
-
19:16
-
19:12
-
19:01
-
19:00
-
18:59
-
18:52
-
18:43
-
18:38
-
18:24
-
18:09
-
17:59
-
17:47
-
17:17
-
17:04
-
16:54
-
16:46
-
16:38
-
16:18
-
15:49
-
15:37
-
15:21
-
14:55
-
14:34
-
14:30
-
13:57
-
13:41
-
13:27
-
12:05
-
11:57
-
11:22