Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стали известны обладатели уайлд-кард «Ролан Гаррос» — 2026

Стали известны обладатели уайлд-кард «Ролан Гаррос» — 2026
Комментарии

Организаторы Открытого чемпионата Франции – 2026 опубликовали полный список обладателей уайлд-кард в основную сетку грядущих соревнований у мужчин и женщин.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026. Обладатели уайлд-кард в основную сетку соревнований

Мужчины:

Нишеш Басаваредди (США);
Титуан Дрог (Франция);
Артюр Жа (Франция);
Юго Гастон (Франция);
Моиз Куаме (Франция);
Гаэль Монфис (Франция);
Адам Уолтон (Австралия);
Стэн Вавринка (Швейцария).

Женщины:

Ксения Ефремова (Франция);
Фиона Ферро (Франция);
Клара Бюрель (Франция);
Эмерсон Джонс (Австралия);
Леолия Жанжан (Франция);
Алис Тюбелло (Франция);
Сара Ракотоманга (Франция);
Акаша Уробо (США).

Материалы по теме
Алькарас отказался защищать титул «Ролан Гаррос». Это лишь второй такой случай за 34 года
Алькарас отказался защищать титул «Ролан Гаррос». Это лишь второй такой случай за 34 года
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android