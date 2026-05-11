Стали известны обладатели уайлд-кард «Ролан Гаррос» — 2026

Организаторы Открытого чемпионата Франции – 2026 опубликовали полный список обладателей уайлд-кард в основную сетку грядущих соревнований у мужчин и женщин.
Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026. Обладатели уайлд-кард в основную сетку соревнований
Мужчины:
Нишеш Басаваредди (США);
Титуан Дрог (Франция);
Артюр Жа (Франция);
Юго Гастон (Франция);
Моиз Куаме (Франция);
Гаэль Монфис (Франция);
Адам Уолтон (Австралия);
Стэн Вавринка (Швейцария).
Женщины:
Ксения Ефремова (Франция);
Фиона Ферро (Франция);
Клара Бюрель (Франция);
Эмерсон Джонс (Австралия);
Леолия Жанжан (Франция);
Алис Тюбелло (Франция);
Сара Ракотоманга (Франция);
Акаша Уробо (США).