Стали известны обладатели уайлд-кард «Ролан Гаррос» — 2026

Организаторы Открытого чемпионата Франции – 2026 опубликовали полный список обладателей уайлд-кард в основную сетку грядущих соревнований у мужчин и женщин.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026. Обладатели уайлд-кард в основную сетку соревнований

Мужчины:

Нишеш Басаваредди (США);

Титуан Дрог (Франция);

Артюр Жа (Франция);

Юго Гастон (Франция);

Моиз Куаме (Франция);

Гаэль Монфис (Франция);

Адам Уолтон (Австралия);

Стэн Вавринка (Швейцария).

Женщины:

Ксения Ефремова (Франция);

Фиона Ферро (Франция);

Клара Бюрель (Франция);

Эмерсон Джонс (Австралия);

Леолия Жанжан (Франция);

Алис Тюбелло (Франция);

Сара Ракотоманга (Франция);

Акаша Уробо (США).