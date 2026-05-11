Главная Теннис Новости

Гауфф — о помехах в матче с Йович: пролетали самолёты, звонили телефоны

Гауфф — о помехах в матче с Йович: пролетали самолёты, звонили телефоны
Четвёртая ракетка мира американка Кори Гауфф поделилась впечатлениями после победы над 17-й ракеткой мира Ивой Йович в 1/8 финала «тысячника» в Риме (5:7, 7:5, 6:2).

Рим (ж). 4-й круг
11 мая 2026, понедельник. 13:50 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		7 6
7 		5 2
         
Ива Йович
США
Ива Йович
И. Йович

«Думаю, я просто горжусь. Ива сыграла очень хорошо. Условия сегодня были непростыми. Дул ветер. Пролетали самолёты. Звонили телефоны. Происходило всякое. Но я действительно довольна. Спасибо моей команде за то, что помогли. Эти слова поддержки очень помогли мне морально», — приводит слова Гауфф We love tennis.

В четвертьфинале турнира в Риме Гауфф сыграет с россиянкой Миррой Андреевой, которая обыграла бельгийскую теннисистку Элисе Мертенс.

