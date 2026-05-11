Андрей Рублёв высказался о возможности бойкотировать «Ролан Гаррос» — 2026

Андрей Рублёв высказался о возможности бойкотировать «Ролан Гаррос» — 2026
Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о возможном бойкоте «Ролан Гаррос» — 2026 из-за недовольства распределением прибыли среди участников и организаторов.

«Будет ли бойкот — вообще без понятия. Но в целом, конечно, поддерживаю игроков хотя бы потому, что я тоже один из представителей. Не могу не поддерживать. Слышал, что говорит Янник [Синнер], другие ребята в целом говорят. Тут даже главное, что в целом у них возможностей много. И даже банально там — не то, что призовые или не призовые, а они не участвуют никак в развитии тенниса. Не вкладывают ни в бонусы, ни в пенсии, ни в компенсации, ни в развитие других турниров. Конечно, кроме своих. В свои турниры они вкладывают — тут вопросов нет. А в целом в развитие тенниса. То есть этим всем занимается ATP, а наша организация очень лимитирована в этом плане финансово. То есть если какая-то даже минимальная помощь будет со стороны «Шлемов», это сразу очень сильно скажется. Ну и развяжет всем руки, развернёт плечи, потому что у них возможностей очень много, а делается минимально», — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

