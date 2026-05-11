«Иногда надо просто, не думая, ударить». Рублёв — о специфике игры в ветреную погоду

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв ответил на вопрос об уровне игры испанца Алехандро Давидович-Фокина (23-й в рейтинге), которого обыграл в матче третьего круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме, Италия.

Рим (м). 3-й круг
11 мая 2026, понедельник. 12:10 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Алехандро Давидович-Фокина
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

«Тяжело сказать. Опять же, когда такой ветер, там уже сразу игра стирается — тут уже речь не про уровень игры, а про то, кто как лучше адаптируется и использует эту ситуацию стратегически правильнее. То есть сразу уже не можешь подавать постоянно со всей силы. Дальше — сразу ты не можешь уже… Вот допустим, он любит тоже бить по мячу, как и я, собственно. А с такой погодой уже этого делать не можешь, у тебя сразу этот момент убирается. То есть тут должен где-то терпеть, где-то просто отыграть, где-то выжидать. А иногда надо просто, не думая, ударить, потому что там ничего другого не сделать. И поэтому здесь уже тяжело оценивать уровень соперника. Но в моменте, конечно, у него был шанс, потому что он вёл в первом сете 3:2, у него был брейк-пойнт», — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

