«Иногда надо просто, не думая, ударить». Рублёв — о специфике игры в ветреную погоду

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв ответил на вопрос об уровне игры испанца Алехандро Давидович-Фокина (23-й в рейтинге), которого обыграл в матче третьего круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме, Италия.

«Тяжело сказать. Опять же, когда такой ветер, там уже сразу игра стирается — тут уже речь не про уровень игры, а про то, кто как лучше адаптируется и использует эту ситуацию стратегически правильнее. То есть сразу уже не можешь подавать постоянно со всей силы. Дальше — сразу ты не можешь уже… Вот допустим, он любит тоже бить по мячу, как и я, собственно. А с такой погодой уже этого делать не можешь, у тебя сразу этот момент убирается. То есть тут должен где-то терпеть, где-то просто отыграть, где-то выжидать. А иногда надо просто, не думая, ударить, потому что там ничего другого не сделать. И поэтому здесь уже тяжело оценивать уровень соперника. Но в моменте, конечно, у него был шанс, потому что он вёл в первом сете 3:2, у него был брейк-пойнт», — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.