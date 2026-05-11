«В жизни это случается со всеми». Рублёв высказался об истериках теннисистов на корте

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв после выхода в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме поделился мнением касательно истерик игроков на корте.

— Что для тебя сейчас главное, когда ты выходишь на корт? Я не имею в виду результат — и именно, что ты хочешь от себя?

— Честно говоря, я даже не знаю. С удовольствием бы объяснил. Наверное, чтобы просто быть свободнее.

— Я вспоминаю все эти истории, когда игроки теряют контроль над собой на корте. Это типа такой истерики, которую устроил Даниил Медведев в Монте-Карло. У тебя чего-то подобного было много за карьеру. Можешь рассказать, что ты чувствуешь, какое разочарование испытываешь? Насколько важен этот психологический аспект спорта?

— Конечно, дело тут не в теннисе. У всех наверняка бывают такие ситуации в жизни, когда вы просто теряете контроль над собой. Потому что что-то случилось и вы теряете контроль. Конечно, это не обязательно должен быть теннис. Просто дело в том, что в теннисе мы одни, а за нами наблюдают. Но в жизни это случается со всеми. Когда кто-то говорит вам что-то плохое, или вас увольняют, или вы теряете деньги, или вас чуть не сбивает машина, или кто-то бьёт вас по лицу, вы становитесь агрессивным. Это случается со всеми, и подобное происходит на корте, просто некоторые люди справляются с этим лучше, другие же позволяют эмоциям взять над собой верх. Я как раз из тех парней, кто позволяет эмоциям взять верх, — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.