Пабло Льямас Руис — Даниил Медведев, результат матча 11 мая 2026, счет 1:2, 3-й круг турнира в Риме

Медведев вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Риме, за два часа обыграв 139-ю ракетку мира
Чемпион US Open — 2021, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме, Италия.

Рим (м). 3-й круг
11 мая 2026, понедельник. 18:25 МСК
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 2
3 		6 6
         
В матче третьего круга Рима Медведев (7) со счётом 3:6, 6:4, 6:2 обыграл 139-ю ракетку мира из Испании Пабло Льямаса Руиса (Q).

Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 9 минут. В её рамках Медведев шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Руиса ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

Отметим, для Медведева матч с Руисом стал первым в Риме-2026. Даниил на старте должен был сразиться с чехом Томашем Махачем, однако он снялся с соревнований.

Следующим соперником Медведева в Риме станет победитель матча Флавио Коболли (Италия, 10) – Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина).

