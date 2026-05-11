Пегула обыграла Потапову и вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Риме
Поделиться
Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула одержала победу над представительницей Австрии Анастасией Потаповой, занимающей в мировом рейтинге 38-е место, и вышла в четвертьфинал «тысячника» в Риме. Встреча соперниц продолжалась 1 час 1 минуту и завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:2.
Рим (ж). 4-й круг
11 мая 2026, понедельник. 19:05 МСК
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Анастасия Потапова
А. Потапова
По ходу матча Пегула сделала три эйса, допустила две двойные ошибки и смогла реализовать четыре брейк-пойнта из девяти. Потапова два раза подала навылет, не сделала двойных ошибок и заработала три брейк-пойнта из шести.
В следующем круге Джессика Пегула сразится с победительницей матча между японкой Наоми Осакой и Игой Швёнтек из Польши.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 мая 2026
-
22:12
-
22:08
-
22:02
-
21:50
-
21:44
-
21:39
-
21:35
-
21:34
-
21:29
-
20:49
-
20:48
-
20:36
-
20:17
-
20:07
-
20:01
-
20:00
-
19:24
-
19:16
-
19:12
-
19:01
-
19:00
-
18:59
-
18:52
-
18:43
-
18:38
-
18:24
-
18:09
-
17:59
-
17:47
-
17:17
-
17:04
-
16:54
-
16:46
-
16:38
-
16:18