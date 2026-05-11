Пегула обыграла Потапову и вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Риме

Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула одержала победу над представительницей Австрии Анастасией Потаповой, занимающей в мировом рейтинге 38-е место, и вышла в четвертьфинал «тысячника» в Риме. Встреча соперниц продолжалась 1 час 1 минуту и завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:2.

По ходу матча Пегула сделала три эйса, допустила две двойные ошибки и смогла реализовать четыре брейк-пойнта из девяти. Потапова два раза подала навылет, не сделала двойных ошибок и заработала три брейк-пойнта из шести.

В следующем круге Джессика Пегула сразится с победительницей матча между японкой Наоми Осакой и Игой Швёнтек из Польши.