Медведев стал третьим игроком в текущем 10-летии со 100+ победами на «Мастерсах»

Чемпион US Open — 2021, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев стал третьим игроком в текущем 10-летии, одержавшим 100 и более побед на турнирах серии «Мастерс». Он присоединился по этому показателю к таким игрокам, как итальянец Янник Синнер (118 побед на «Мастерсах») и немец Александр Зверев (116), сообщает Opta Ace. У Медведева — 100.

Сегодня, 11 мая, в матче третьего круга грунтового «Мастерса» в Риме (Италия) Медведев (7) со счётом 3:6, 6:4, 6:2 обыграл 139-ю ракетку мира из Испании Пабло Льямаса Руиса (Q).

Следующим соперником Медведева в Риме станет победитель матча Флавио Коболли (Италия, 10) – Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина).