Макки — о теннисистке Гауфф: у Кори сердце льва

Известный американский тренер по теннису Рик Макки поделился впечатлениями от американской теннисистки Кори Гауфф.

«У Кори сердце льва. Она уникальна во многих отношениях. Самая быстрая и лучшая спортсменка в туре в целом. Она побеждает благодаря дарам свыше.

Её подача с точки зрения биомеханики улучшилась по ряду элементов, но единственный способ по‑настоящему изменить ситуацию с двойными ошибками — перестроить мышечную память с чистого листа — от замаха до стойки (позиции). И я не сомневаюсь, что в итоге подача станет её лучшим другом вместо того, чтобы порой превращаться в худший кошмар», — написал Макки у себя в социальной сети.

