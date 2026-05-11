«Матч будет очень интересным». Мирра Андреева — о четвертьфинале Рима с Кори Гауфф

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, седьмая ракетка мира 19-летняя российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о предстоящем матче с американкой Кори Гауфф в четвертьфинале грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме, Италия.

— Дальше у тебя Кори Гауфф. Что ты к ней подготовишь?

— Ну, тоже посмотрим, что Кончита (Мартинес, тренер. – Прим. «Чемпионата») мне расскажет. Понятно, я с ней много раз играла, в том числе и в прошлом году — в Мадриде и Риме. Сейчас опять с ней оказались в четвертьфинале, как в прошлом году, поэтому, конечно, матч будет непростой. Она боец, очень хорошо играет, поэтому посмотрим, что Кончита придумает. Ну и, конечно, мне кажется, что я сейчас тоже набираю хороший уровень на грунте. Кажется, матч будет очень интересным, — сказала Мирра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.