Мирра Андреева ответила, почему ещё не поступила в университет

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, седьмая ракетка мира 19-летняя российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о планах поступить в университет.

«Да, сейчас школы у меня нет, я её окончила. И, конечно, хочу поступить в университет, но хочу поступить, когда у меня действительно будет время учиться и что-то узнавать, а не просто поступить и сдавать — лишь бы сдать и чисто успевать по дедлайнам. Действительно хочу, даже не знаю, на кого хочу учиться, поэтому пока возьму некоторое время, чтобы понять, на кого хочу учиться, в какой университет. И потом уже мы пойдём от этого. Но хочу, чтобы у меня было хоть чуть-чуть времени, чтобы действительно заниматься учёбой», — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.