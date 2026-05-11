Мирра Андреева раскрыла, каким командам смогла научить свою собаку Рэсси

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, седьмая ракетка мира 19-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, каким командам уже смогла научить свою собаку Рэсси.

«Да, конечно. Мы её дрессируем вместе с мамой и все вместе практикуем в семье. Она знает очень много команд, знает команду «домик!» — встаёт между ног, «сидеть!», «лежать!», «лай», «лапу!», «другую!». Или, допустим, «носик!» — мы вот так пальцы на руке делаем в колечко, она в эту дырочку носик суёт. Потом что ещё она знает? Змейкой ходит, рядом ходит, «иди сюда!» знает, «прыгай!». Много команд, на самом деле», — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.