Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Гауфф: мне не слишком нравится играть в турнирах две недели подряд

Гауфф: мне не слишком нравится играть в турнирах две недели подряд
Комментарии

Четвёртая ракетка мира американка Кори Гауфф рассказала о трудностях в игровом календаре.

«Мне не слишком нравится играть в турнирах продолжительностью две недели подряд. К счастью, я дошла здесь до четвертьфинала, но если ты скоро проиграешь, ты думаешь: «А что мне теперь делать?». В начале года двухнедельные турниры — это нормально, и сейчас тоже. Но перед Открытым чемпионатом США я думаю: «Ты играешь уже четыре недели и участвовала только в двух турнирах», и это тоже имеет значение», — приводит слова Гауфф Punto de break.

В четвертьфинале турнира в Риме Гауфф сыграет с россиянкой Миррой Андреевой, которая обыграла бельгийскую теннисистку Элисе Мертенс.

Материалы по теме
Макки — о теннисистке Гауфф: у Кори сердце льва
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android