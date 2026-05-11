Гауфф: мне не слишком нравится играть в турнирах две недели подряд

Четвёртая ракетка мира американка Кори Гауфф рассказала о трудностях в игровом календаре.

«Мне не слишком нравится играть в турнирах продолжительностью две недели подряд. К счастью, я дошла здесь до четвертьфинала, но если ты скоро проиграешь, ты думаешь: «А что мне теперь делать?». В начале года двухнедельные турниры — это нормально, и сейчас тоже. Но перед Открытым чемпионатом США я думаю: «Ты играешь уже четыре недели и участвовала только в двух турнирах», и это тоже имеет значение», — приводит слова Гауфф Punto de break.

В четвертьфинале турнира в Риме Гауфф сыграет с россиянкой Миррой Андреевой, которая обыграла бельгийскую теннисистку Элисе Мертенс.