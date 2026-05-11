Мирра Андреева рассказала, как её собака переносит частые перелёты

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, седьмая ракетка мира 19-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как путешествует по турнирам вместе со своей собакой Рэсси.

— А как она переносит эти многочисленные перелёты? В чём вы её возите? На руках, в переноске?

— Это зависит от авиакомпании. Чаще всего… Например, сюда мама привезла её на машине, потому что тут ехать недалеко было — оттуда, где мама находилась в прошлый раз. А до этого — это тоже зависит от авиакомпании. Чаще всего она на руках сидит, потому что авиакомпания это разрешает. Но это смотря у кого какие условия.

— То есть бывает, что и отдельно от вас летит?

— Да, — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.