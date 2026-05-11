Определился соперник Даниила Медведева в 1/8 финала «Мастерса» в Риме
Поделиться
Чемпион US Open — 2021, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев узнал соперника, с которым сразится в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме, Италия. Им стал 69-я ракетка мира из Аргентины Тьяго Агустин Тиранте.
В матче третьего круга Рима Тиранте со счётом 6:3, 6:4 неожиданно обыграл 12-ю ракетку мира из Италии Флавио Коболли (10).
Рим (м). 3-й круг
11 мая 2026, понедельник. 20:10 МСК
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Тьяго Агустин Тиранте
Т. Тиранте
Встреча Тиранте с Коболли продлилась 1 час и 35 минут. В её рамках Тьяго Агустин три раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Флавио три эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 мая 2026
-
22:12
-
22:08
-
22:02
-
21:50
-
21:44
-
21:39
-
21:35
-
21:34
-
21:29
-
20:49
-
20:48
-
20:36
-
20:17
-
20:07
-
20:01
-
20:00
-
19:24
-
19:16
-
19:12
-
19:01
-
19:00
-
18:59
-
18:52
-
18:43
-
18:38
-
18:24
-
18:09
-
17:59
-
17:47
-
17:17
-
17:04
-
16:54
-
16:46
-
16:38
-
16:18