Определился соперник Даниила Медведева в 1/8 финала «Мастерса» в Риме

Чемпион US Open — 2021, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев узнал соперника, с которым сразится в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме, Италия. Им стал 69-я ракетка мира из Аргентины Тьяго Агустин Тиранте.

В матче третьего круга Рима Тиранте со счётом 6:3, 6:4 неожиданно обыграл 12-ю ракетку мира из Италии Флавио Коболли (10).

Встреча Тиранте с Коболли продлилась 1 час и 35 минут. В её рамках Тьяго Агустин три раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Флавио три эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.